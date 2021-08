ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ടിലെ പുറത്താക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം മോണ്ടി പനേസര്‍ രംഗത്ത്.

റൂട്ട് ക്രീസിലെത്തിയാലുടന്‍ കോലി ജസ്പ്രീത് ബുംറയേയും മുഹമ്മദ് സിറാജിനെയും കൊണ്ട് പന്തെറിയിക്കണമെന്ന് പനേസര്‍ പറഞ്ഞു.

ലോര്‍ഡ്‌സ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ റൂട്ടിനെ 33 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കാന്‍ സാധിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പനേസര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പരമ്പരയില്‍ ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങളില്‍ രണ്ട് സെഞ്ചുറികള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ആദ്യമായാണ് 50-ല്‍ താഴെയുള്ള സ്‌കോറില്‍ പുറത്തായത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബുംറയാണ് റൂട്ടിനെ മടക്കിയത്.

''ഓഫ് സ്റ്റമ്പിനു പുറത്ത് അഞ്ചാം സ്റ്റമ്പ് ലൈനില്‍ പന്തെറിയുക എന്നതാണ് റൂട്ടിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ റൂട്ടിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള പദ്ധതി വിരാടിന്റേതായിരുന്നു, ബുംറ അത് നന്നായി നടപ്പാക്കി. വിരാട് അതേ തന്ത്രം തന്നെ വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കണം. റൂട്ട് ഷോര്‍ട്ട് ബോളുകള്‍ നന്നായി കളിക്കുന്നയാളാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ ഷോര്‍ട്ട് ബോളുകള്‍ എറിയരുത്. റൂട്ട് ക്രീസിലെത്തിയാലുടന്‍ വിരാട് ബുംറയെ കൊണ്ടുവരണം. ബുംറയ്ക്കും സിറാജിനും ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കാനുള്ള കവിവുണ്ട്. അതാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ റൂട്ടിനെതിരേ കണ്ടത്.'' - പനേസര്‍ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനില്‍ ഒഴുക്കോടെ ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് റൂട്ട് എന്നു പറഞ്ഞ പനേസര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പൊസിഷന്‍ മാറ്റാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് താരത്തെ പുറത്താക്കാന്‍ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

