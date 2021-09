ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരിലൊരാളായ, ഏറ്റവും മികച്ച നായകന്മാരിലൊരാളായ വിരാട് കോലി ഇന്ത്യന്‍ ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിനുശേഷം കോലി നായകസ്ഥാനം രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് കൈമാറും.

ട്വന്റി 20 യില്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ എന്ന നിലയില്‍ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുന്ന താരമാണ് കോലി. നായകനെന്ന നിലയില്‍ ട്വന്റി 20 യില്‍ മികച്ച റെക്കോഡുണ്ട് കോലിയ്ക്ക്. ഇതുവരെ വലിയ കിരീടങ്ങള്‍ നേടാനായില്ലെങ്കിലും നിരവധി പരമ്പരകള്‍ താരം സ്വന്തമാക്കി. ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ജയിച്ച് ഐ.സി.സി.ട്രോഫി നേടിക്കൊണ്ട് നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പിന്മാറാനാണ് കോലി ശ്രമിക്കുക.

ധോനി കഴിഞ്ഞാല്‍ ട്വന്റി 20 യില്‍ ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവുമധികം വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച നായകനാണ് കോലി. ഇന്ത്യയെ 45 ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളിലാണ് കോലി നയിച്ചത്. അതില്‍ 27 മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ 14 എണ്ണത്തില്‍ തോറ്റു. രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. ധോനി ഇന്ത്യയെ 72 മത്സരങ്ങളില്‍ നയിച്ചു. 41 വിജയങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കി.

ട്വന്റി 20 യില്‍ ഏറ്റവുമധികം വിജയങ്ങള്‍ നേടിയ നായകന്മാരുടെ പട്ടികയില്‍ കോലി അഞ്ചാമതാണ്. 42 വിജയങ്ങളുള്ള അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ നായകന്‍ അസ്ഗര്‍ അഫ്ഗാനാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. 41 വിജയങ്ങളുള്ള ധോനി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നു. നായകനായി ഏറ്റവുമധികം മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ കോലി എട്ടാമതാണ്. 72 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച ധോനിയാണ് ഈ ലിസ്റ്റില്‍ ഒന്നാമത്.

നായകനെന്ന നിലയില്‍ ട്വന്റി 20 യില്‍ ഏറ്റവുമധികം റണ്‍സ് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ രണ്ടാമതാണ് കോലി. വെറും 87 റണ്‍സ് കൂടി നേടിയാല്‍ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചിനെ മറികടന്ന് താരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തും. നായകനെന്ന നിലയില്‍ ട്വന്റി 20 യില്‍ ഏറ്റവുമധികം അര്‍ധസെഞ്ചുറികള്‍ നേടിയ താരവും അതിവേഗത്തില്‍ 1000 റണ്‍സ് തികച്ച താരവും കോലിയാണ്. 12 അര്‍ധസെഞ്ചുറികളാണ് കോലിയുടെ പേരിലുള്ളത്. വെറും 30 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് കോലി അതിവേഗത്തില്‍ 1000 റണ്‍സ് നേടിയത്.

കോലിയുടെ കീഴില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസീലന്‍ഡ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് എന്നീ ടീമുകള്‍ക്കെതിരേ പരമ്പര വിജയം സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഈ ടീമുകള്‍ക്കെതിരേ ട്വന്റി 20 പരമ്പര നേടിയ ഏക ഇന്ത്യന്‍ നായകനാണ് കോലി.

Content Highlights: Virat Kohli’s Record as India’s T20I Captain Six Series Wins, Second-Most Runs as Skipper