ഐ.സി.സി പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രകാരം ഏകദിന ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരില്‍ വിരാട് കോലി ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. 871 പോയന്റുകളാണ് കോലിയ്ക്കുള്ളത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ രോഹിത് ശര്‍മയാണ്. 855 പോയന്റാണ് താരത്തിനുള്ളത്.

പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ താരം പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബാബര്‍ അസമാണ്. ഈയിടെ അവസാനിച്ച സിംബാബ്വെ-പാക്കിസ്ഥാന്‍ പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് അസമിന് തുണയായത്. 837 പോയന്റുകളുമായി മൂന്നാമതാണ് താരം. ആദ്യ പത്തുസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് ഇടം നേടാനായില്ല.

ബൗളര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ടാണ് ഒന്നാമത്. ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറ രണ്ടാമതാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മുജീബുര്‍ റഹ്മാനാണ് മൂന്നാമത്.

ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഷാക്കിബ് അല്‍ ഹസ്സന്‍ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോള്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് രണ്ടാമത്. ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളില്‍ ഒന്‍പതാം സ്ഥാനത്തുള്ള രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ആദ്യ പത്തില്‍ ഇടം നേടാനായത്.

ടീമുകളുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ന്യൂസിലന്‍ഡ് മൂന്നാമതും ഓസ്‌ട്രേലിയ നാലാമതുമാണ്.

