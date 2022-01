പാള്‍ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക): ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ പുതിയ റെക്കോഡുമായി ഇന്ത്യന്‍ താരം വിരാട് കോലി. ഏകദിനത്തില്‍ വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരം എന്ന റെക്കോഡാണ് കോലി സ്വന്തം പേരില്‍ എഴുതിയത്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ പേരിലായിരുന്നു ഇതുവരെ ഈ റെക്കോഡ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ 11 റണ്‍സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതോടെ കോലി റെക്കോഡിലെത്തി. 108 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇതുവരെ 5070 റണ്‍സാണ് കോലിയുടെ പേരില്‍ വിദേശ പിച്ചിലുള്ളത്. 147 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് സച്ചിന്‍ നേടിയത് 5065 റണ്‍സാണ്. 145 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 4520 റണ്‍സ് കണ്ടെത്തിയ എംഎസ് ധോനിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരം കൂടിയാണ് കോലി. 149 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 5518 റണ്‍സ് നേടിയ കുമാര്‍ സംഗക്കാരയും 132 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 5090 റണ്‍സ് കണ്ടെത്തിയ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങുമാണ് കോലിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

