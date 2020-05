മുംബൈ: എം.എസ് ധോനി നായക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ തൊപ്പി തലയിലണിയാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചത് വിരാട് കോലിക്കായിരുന്നു. അതിലും നല്ലൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിസിസിഐക്ക് മുന്നില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു സത്യം.

ക്യാപ്റ്റന്‍സിയുടെ സമ്മര്‍ദമേതുമില്ലാതെ കോലി ഇന്ത്യയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ നായകനായുള്ള തന്റെ വളച്ചയ്ക്ക് ധോനി വഹിച്ച പങ്ക് എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് തുറന്നുപറയുകയാണ് കോലി. ആര്‍. അശ്വിനുമൊത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ അഭിമുഖത്തിലാണ് കോലി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ക്യാപ്റ്റനായിക്കൊള്ളാന്‍ പറയുകയായിരുന്നില്ല ധോനി ചെയ്തത്. അതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും നിര്‍ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്നിരുന്നു. കളിക്കിടെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ധോനി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം ക്യാപ്റ്റനാകാന്‍ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന ധൈര്യം തന്നത്, കോലി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Virat Kohli names the person who helped him become captain of Team India