മെല്‍ബണ്‍: ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിള്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 'വിസ്ഡന്‍' പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ദശാബ്ദത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും.

കോലിയെ കൂടാതെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരങ്ങളായ ഡെയ്ല്‍ സ്റ്റെയ്ന്‍, എ.ബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ്, ഓസീസ് താരങ്ങളായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, വനിതാ താരം എല്ലിസെ പെറി എന്നിവരാണ് വിസ്ഡന്റെ ഈ ദശാബ്ദത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍.

ഈ ദശാബ്ദത്തില്‍ ടെസ്റ്റില്‍ 27 സെഞ്ചുറികളടക്കം 7,202 റണ്‍സ് കോലി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദിനത്തില്‍ 11,125 റണണ്‍സും ട്വന്റി 20-യില്‍ 2633 റണ്‍സും നേടി. ഇക്കാലയളവില്‍ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റിലും 50-ന് മുകളില്‍ ശരാശരിയുള്ള താരവും കോലി തന്നെ. 70 അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ചുറികളുമായി റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനും (71), സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ക്കും (100) മാത്രം പിന്നിലാണ് കോലി.

21,444 റണ്‍സുമായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ റണ്‍വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിലും പോണ്ടിങ്ങിനും (27,483), സച്ചിനും (34,357) മാത്രം പിന്നിലാണ് കോലി.

2014-ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന്റെ അവസാനവും ബംഗ്ലാദേശിനെതിരേ നവംബറില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനും ഇടയിലായി 63 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 21 സെഞ്ചുറികളും 13 അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളും കോലി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിസ്ഡന്‍ നിരീക്ഷിച്ചു.

ഓസീസിന്റെ എല്ലിസെ പെറിയാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഏക വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം. എട്ട് ടെസ്റ്റും 112 ഏകദിനങ്ങളും 111 ട്വന്റി 20-കളും കളിച്ച പെറി ടെസ്റ്റില്‍ 624 റണ്‍സും ഏകദിനത്തില്‍ 3022 റണ്‍സും ട്വന്റി 20-യില്‍ 1101 റണ്‍സും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി 20-യില്‍ 1000 റണ്‍സും 100 വിക്കറ്റും നേടിയ ആദ്യ വനിതാ താരമാണ് പെറി. എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റിലുമായി 289 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി.

നേരത്തെ 'വിസ്ഡന്‍' പ്രഖ്യാപിച്ച ദശാബ്ദത്തിലെ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ നായകനായി വിരാട് കോലിയെ ആയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. വിസ്ഡണിന്റെ റിവ്യു പാനലാണ് പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ ദശാബ്ദത്തിലെ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നിന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നും മൂന്നു വീതം താരങ്ങള്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. ഓസ്‌ടേലിയയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് താരങ്ങള്‍ ടീമിലെത്തി.

അതേസമയം ദശാബ്ദത്തിലെ ഏകദിന ടീമില്‍ കോലി, ഓപ്പണര്‍ രോഹിത് ശര്‍മ, മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ധോനി എന്നിവരും ഇടംനേടി.

ഇതുവരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 84 ടെസ്റ്റുകളില്‍നിന്ന് 7202 റണ്‍സ് നേടിയ കോലി 27 സെഞ്ചുറികളും 22 അര്‍ധസെഞ്ചുറികളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി 54.97.

242 ഏകദിനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ അടിച്ചെടുത്തത് 11609 റണ്‍സ്. ശരാശരി 59.84. 43 സെഞ്ചുറികളും 55 അര്‍ധസെഞ്ചുറികളും.

