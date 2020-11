ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.പി.എല്ലിനു ശേഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഓസീസ് പര്യടനത്തിലെ അവസാന രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി വിട്ടുനിന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നേരത്തെ ഓസീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിനെ ബി.സി.സി.ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലുമായി കോലിയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു.

കോലിയും ഭാര്യയും ബോളിവുഡ് നടിയുമായ അനുഷ്‌ക ശര്‍മയും തങ്ങളുടെ ആദ്യ കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. പ്രസവ സമയത്ത് അനുഷ്‌കയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് കോലി മാറിനില്‍ക്കുന്നതെന്ന് ബി.സി.സി.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം ബോര്‍ഡോ കോലിയോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഡിസംബര്‍ 17-നാണ് ഇന്ത്യ - ഓസ്‌ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്. നാലു ടെസ്റ്റുകളടങ്ങുന്ന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് ജനുവരി ഏഴു മുതല്‍ സിഡ്‌നിയിലും നാലാം ടെസ്റ്റ് ജനുവരി 15 മുതല്‍ ബ്രിസ്‌ബെയ്‌നിലുമാണ്.

അതേസമയം നേരത്തെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരുന്ന രോഹിത് ശര്‍മയും ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നേരത്തെ പരിക്ക് കാരണമാണ് രോഹിത്തിനെ പരിഗണിക്കാത്തതെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ ഐ.പി.എല്ലില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും രോഹിത് കളിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം ഫിസിയോ നിതിന്‍ പട്ടേല്‍ രോഹിത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നെസ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കും. നവംബര്‍ 27-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ രോഹിത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യവും ബി.സി.സി.ഐയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

Content Highlights: Virat Kohli might miss the last two Test matches against Australia Report