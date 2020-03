ന്യൂഡല്‍ഹി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നു മത്സര ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ഈ മാസം 12-ന് തുടക്കമാകുമ്പോള്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിലെ മോശം ഫോം മറികടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുടെ ലക്ഷ്യം.

കിവീസ് മണ്ണില്‍ കളിച്ച 11 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് വെറും 218 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന് നേടാനായത്.

ഇപ്പോഴിതാ നാട്ടില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടുമ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലെ ഒരി നാഴികക്കല്ലിനടുത്താണ് കോലി. പരമ്പരയില്‍ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ മറ്റൊരു റെക്കോഡ് കൂടി കോലിക്ക് മറികടക്കാനായേക്കും.

പരമ്പരയില്‍ 133 റണ്‍സ് നേടാനായാല്‍ ഏകദിനത്തില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 12,000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡാണ് കോലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. 300 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ സച്ചിന്റെ റെക്കോഡും കോലിക്ക് മറികടക്കാം. 239 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് 11,867 റണ്‍സാണ് ഇപ്പോള്‍ കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം.

314 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് 12,000 തികച്ച മുന്‍ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ പട്ടികയില്‍ സച്ചിന് പിന്നിലുള്ളത്. കുമാര്‍ സംഗക്കാര (336), സനത് ജയസൂര്യ (379), മഹേള ജയവര്‍ധനെ (399) എന്നിങ്ങനെയാണ് പട്ടിക. മാര്‍ച്ച് 12 വ്യാഴാഴ്ച ധര്‍മശാലയിലാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം.

