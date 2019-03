ന്യൂഡല്‍ഹി: എം.എസ് ധോനി ടീമിലുള്ളത് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്ക് കളിക്കളത്തില്‍ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ സഹായകമാകുന്നുണ്ടെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും പരിശീലകനുമായ അനില്‍ കുംബ്ലെ.

വിരാട് കോലിയുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു കുംബ്ലെയുടെ പ്രതികരണം. ധോനി കൂടെയുള്ളപ്പോള്‍ കോലി കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റനാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാള്‍ ധോനി കൂടെയുള്ളപ്പോഴാണ് കോലി ഫീല്‍ഡില്‍ കൂടുതല്‍ കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആകുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാകും ശരിയെന്ന് കുംബ്ലെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ടീമിനെ നയിക്കുക എന്നത് ധോനിക്ക് സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഏറെ നാള്‍ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ നയിച്ചയാളാണ്. വിക്കറ്റിനു പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കളിയെ മറ്റാരെക്കാളും വായിച്ചെടുക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനാകും. അതിനാല്‍ തന്നെ വിക്കറ്റിനു പിന്നില്‍ നിന്ന് ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും ധോനിക്ക് സാധിക്കും. ഏത് ലൈനില്‍ ബൗള്‍ ചെയ്യണം ഏത് പേസില്‍ ബൗള്‍ ചെയ്യണം എന്ന നിര്‍ദേശങ്ങളെല്ലാം ധോനി ബൗളര്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്നും കുംബ്ലെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഫീല്‍ഡൊരുക്കാന്‍ കോലി, ധോനിയെ കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുന്നതായി തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുംബ്ലെ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഓസീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ കോലി മിസ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: virat kohli is a more comfortable india captain with ms dhoni around says anil kumble