ന്യൂഡല്‍ഹി: വെള്ളിയാഴ്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ കേപ്ടൗണ്‍ ടെസ്റ്റിലെ തേല്‍വിക്ക് ശേഷം മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് വിരാട് കോലി താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലായി പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

എന്നാല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് 24 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് കോലി ഇക്കാര്യം ടീം അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ന്യൂലാന്‍ഡ്‌സ് ഡ്രസ്സിങ് റൂമില്‍ വെച്ചാണ് കോലി തന്റെ തീരുമാനം ടീം അംഗങ്ങളേയും സപ്പോര്‍ട്ട് സ്റ്റാഫിനെയും അറിയിച്ചത്. ഇക്കാര്യം ഡ്രസ്സിങ് റൂമിന് പുറത്ത് പോകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചതായും ആ മീറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അവിടെ നിന്നും 24 മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാണ് കോലി ഇക്കാര്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

'ടീമിനെ ശരിയായ ദിശയില്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിശ്രമമില്ലാത്ത പരിശ്രമങ്ങളുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും ഏഴുവര്‍ഷമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത്. തികഞ്ഞ ആത്മാര്‍ഥതയോടെയാണ് ഞാന്‍ എല്ലാം ചെയ്തത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസാനമുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ചുമതലയുടെ അവസാനം ഇവിടെയാണ്. ഈ യാത്രയില്‍ പല ഉയര്‍ച്ചതാഴ്ചകളുണ്ടായി. എന്നാല്‍, ഒരിക്കലും പരിശ്രമമോ പ്രതീക്ഷയോ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. ഞാന്‍ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും 120 ശതമാനം ആത്മാര്‍ഥതയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും വിജയിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് എനിക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നതല്ലെന്ന് കരുതാനാണ് ഇഷ്ടം.

ഇത്രയും നീണ്ടകാലം ടീമിനെ നയിക്കാന്‍ അവസരംതന്ന ബി.സി.സി.ഐ.യോട് ഞാന്‍ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിലും എന്നെ കൈയൊഴിയാതിരുന്ന സഹതാരങ്ങളോടും സ്‌നേഹം. അവരാണ് ഈ യാത്രയെ ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയത്. ടീമിന്റെ യാത്രയില്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രവി ഭായിക്കും സപ്പോര്‍ട്ട് സ്റ്റാഫിനും നന്ദി.

അവസാനമായി, ടീമിനെ നയിക്കാന്‍ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും എന്നെ ആ രീതിയില്‍ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത എം.എസ്. ധോനിക്ക് നിസ്സീമമായ നന്ദി.' ഇതായിരുന്നു കോലിയുടെ കുറിപ്പ്.

2014-15 ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിനിടെ എം.എസ് ധോനി ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കോലി ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനത്തേക്കെത്തുന്നത്. അന്ന് ഐസിസി റാങ്കിങ്ങില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ കോലിയുടെ നായകത്വത്തില്‍ പിന്നീട് നടത്തിയ മുന്നേറ്റം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

കോലിയുടെ കീഴില്‍ 2016 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് വരെ തുടര്‍ച്ചയായി 42 മാസങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം ഐസിസി റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ന്നത്. 2014 മുതല്‍ 2022 വരെ 68 ടെസ്റ്റുകളിലാണ് കോലി ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. 40 എണ്ണത്തില്‍ ടീം ജയിച്ചപ്പോള്‍ 11 മത്സരങ്ങള്‍ സമനിലയിലായി. തോറ്റത് 17 എണ്ണത്തില്‍ മാത്രം.

