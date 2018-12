മെല്‍ബണ്‍: മെല്‍ബണില്‍ അവസാനമായി ഇന്ത്യ-ഓസീസ് ടെസ്റ്റ് മത്സരം നടന്നത് 2014-ല്‍ ആയിരുന്നു. അന്ന് വിരസമായ സമനിലയായിരുന്നു ഫലം.

എന്നാല്‍ ഇത്തവണ മെല്‍ബണ്‍ പിച്ചില്‍ നിന്ന് ഫലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി പറഞ്ഞു. പിച്ചിലെ പുല്ല് ഇതിനുള്ള സൂചന നല്‍കുന്നതായും കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2014-ലെ പരമ്പരയില്‍ ഓസീസ് 2-0 ന് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കെയാണ് മെല്‍ബണില്‍ മത്സരം നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ കൂടുതല്‍ പച്ചപ്പുള്ള പിച്ചില്‍ നിന്ന് മത്സരത്തില്‍ ഒരു ഫലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ തവണ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഓസീസ് ഇവിടെ 530 റണ്‍സെടുത്തിരുന്നു. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (192) സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോള്‍ റയാന്‍ ഹാരിസ് (74) ക്രിസ് റോജേഴ്‌സ് (57), ബ്രാഡ് ഹാഡിന്‍ (55), ഷെയ്ന്‍ വാട്ട്‌സണ്‍ (52) എന്നിവര്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ വിരാട് കോലി (169), രഹാനെ (147) എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറി മികവില്‍ 465 റണ്‍സെടുത്തു.

