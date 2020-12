അഡ്ലെയ്ഡ്: ഒടുവില്‍ 2020 കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു സെഞ്ചുറി പോലുമില്ലാതെ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുടെ ഒരു വര്‍ഷം കടന്നുപോകുന്നു.

ഈ വര്‍ഷം ഒമ്പത് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും 10 ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളുമാണ് കോലി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ഇതില്‍ ഒരു തവണ പോലും മൂന്നക്കം കടക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന് സാധിച്ചില്ല. 2008-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കോലി ഒരു സെഞ്ചുറി പോലുമില്ലാതെ ഒരു വര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

89 റണ്‍സാണ് ഈ കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തിലെ കോലിയുടെ ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍. അഡ്ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ 74 റണ്‍സ് എടുത്ത് നില്‍ക്കെ കോലി റണ്ണൗട്ടാകുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ നാലു റണ്‍സെടുത്ത് നില്‍ക്കെ കമ്മിന്‍സിന്റെ പന്തില്‍ പുറത്താകുകയും ചെയ്തു.

ഈ ടെസ്റ്റോടെ ആദ്യ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന കോലി പരമ്പരയിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകില്ല. ഫലത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം കോലിയുടെ അവസാന മത്സരമാണ് അഡ്‌ലെയ്ഡിലേത്.

അതേസമയം ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ഇത് കോലിക്ക് മോശം സമയമാണ്. കോലിയുടെ കീഴില്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. കിവീസിനെതിരേ മൂന്നും ഓസീസിനെതിരേ രണ്ടും.

അതിനിടെ 2009-ല്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരേ കരിയറിലെ ആദ്യ ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേടിയ ശേഷം ഒരു ഏകദിന സെഞ്ചുറി പോലുമില്ലാതെ കോലി കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഇത്തവണയാണ്.

