മുംബൈ: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്ക് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോഡ്. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരേ ഏകദിനത്തില്‍ പത്ത് വിക്കറ്റിന് തോല്‍ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനാണ് കോലി.

ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യ നേരത്തെ നാല് തവണ പത്ത് വിക്കറ്റ് തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1981-ല്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ, 1997-ല്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരേ, 2000-ത്തിലും 2005-ലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരേയും.

ഇതോടെ മൂന്നു ഏകദിനങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ 1-0ത്തിന് മുന്നിലെത്താനും ഓസീസിന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി രാജ്‌കോട്ടില്‍ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ വിജയത്തില്‍ കുറഞ്ഞതൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കില്ല. 256 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഓസീസ് 12.2 ഓവര്‍ ശേഷിക്കെ വിജയം കണ്ടു. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചും ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും ഉയര്‍ത്തിയ റണ്‍മല മറികടയ്ക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

