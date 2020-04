ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുടെ കളിക്കളത്തിലെ ആക്രമണോത്സുകതയും മറ്റും പലപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

കാണികളോടും എതിര്‍ ടീം അംഗങ്ങളോടുമെല്ലാമുള്ള പെരുമാറ്റവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ക്യാപ്റ്റനാണെന്നു കരുതി കളിക്കളത്തില്‍ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍.

''ധോനിക്കു കീഴില്‍ കളിക്കുമ്പോഴും ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനായതു കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മറ്റൊരു രീതിയിലും എനിക്ക് കളിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള തോന്നല്‍ എന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നുവോ അന്ന് ഞാനിത് നിര്‍ത്തും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ടീമിന്റെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആ മാനസികാവസ്ഥ ഒരിക്കലും മാറില്ല. പലരും പലതും പറയും. ആ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം അവിടെവെച്ചു തന്നെ തടഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള അവസരങ്ങളെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്'', മുന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് താരം കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്സണുമൊത്തുള്ള ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റ് ഷോയില്‍ കോലി പറഞ്ഞു.

ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ അടുത്തിടെ നടന്ന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനോട് ചൂടായ കോലിയുടെ നടപടി ഏറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ മൈതാനത്തെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ചോദ്യത്തില്‍ പ്രകോപിതനായ കോലി, യഥാര്‍ഥത്തില്‍ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങള്‍ മനസിലാക്കണമെന്നും ഒരു സംഭവം നടന്നാല്‍ അതിന്റെ പകുതി മാത്രം അറിഞ്ഞ് അപൂര്‍ണമായ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇവിടെ വരാന്‍ പാടില്ലെന്നും തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.

