ദുബായ്: വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി. വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവന്ന റാങ്കിങ്ങില്‍ 934 പോയിന്റോടെ കോലി ഏറെ ദൂരം മുന്നിലാണ്. 915 പോയിന്റുമായി ന്യൂസിലന്‍ഡ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്ല്യംസനാണ് രണ്ടാമത്.

അഡ്‌ലെയ്ഡില്‍ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ തിളങ്ങാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്ന കോലി പെര്‍ത്തില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ സെഞ്ചുറി നേടി ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ടെസ്റ്റില്‍ കോലിയുടെ 25-ാം സെഞ്ചുറിയായിരുന്നു ഇത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരേ ടെസ്റ്റില്‍ കോലി നേടുന്ന ഏഴാമത്തെ സെഞ്ചുറിയുമായിരുന്നു ഇത്. ഇതില്‍ ആറെണ്ണവും ഓസീസ് മണ്ണിലുമായിരുന്നു. ഇതോടെ ഓസീസ് മണ്ണില്‍ കൂടുതല്‍ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന റെക്കോഡില്‍ സച്ചിനൊപ്പം പേരു ചേര്‍ക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനായി.

വിലക്ക് നേരിടുന്ന മുന്‍ ഓസീസ് നായകന്‍ സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര നാലാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അജിങ്ക്യ രഹാനെ 15-ാം സ്ഥാനത്താണ്.

ബൗളര്‍മാരുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഓസീസിന്റെ നഥാന്‍ ലിയോണ്‍ എട്ടു സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 766 റേറ്റിങ് പോയിന്റുള്ള ലിയോണ്‍ 778 റേറ്റിങ് പോയന്റുമായി ഇന്ത്യയുടെ അശ്വിന് തൊട്ടുപിന്നിലാണ്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

Content Highlights: virat kohli extends lead as number one batsman in icc test rankings