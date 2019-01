ദുബായ്: പോയ വര്‍ഷത്തെ ഐ.സി.സിയുടെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനുള്ള സര്‍ ഗാരി സോബേഴ്‌സ് പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ വിരാട് കോലിക്ക്. 2018-ലെ ഐ.സി.സിയുടെ ഏകദിന-ടെസ്റ്റ് ടീമുകളുടെ നായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും കോലി തന്നെ.

കൂടാതെ മികച്ച ഏകദിന-ടെസ്റ്റ് താരമായും കോലി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഒരുവര്‍ഷം മൂന്ന് പുരസ്‌കാരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നേടുന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന റെക്കോഡും ഇതോടെ കോലി സ്വന്തമാക്കി. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വര്‍ഷമാണ് കോലി ഐ.സി.സി ക്രിക്കറ്റര്‍ ഓഫ് ദ ഇയറും മികച്ച ഏകദിന താരവുമാവുന്നത്. ടെസ്റ്റിലെ മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യവും.

മികച്ച താരത്തിനുള്ള സര്‍ ഗാരി സോബേഴ്‌സ് ട്രോഫിക്കായി കോലിയെ ഏകകണ്ഠമായാണ് വോട്ടിങ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഐ.സി.സി വ്യക്തമാക്കി.

37 matches, 47 innings.

2,735 runs at an average of 68.37.

11 centuries, 9 fifties.



What a year for @imvKohli! He wins the Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year 2018! 🙌



