അഹമ്മദാബാദ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി 20 വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ജോടികളുടെ കാര്യത്തിലെ അവ്യക്തത നീക്കി ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി. രോഹിത് ശര്‍മയ്‌ക്കൊപ്പം കെ.എല്‍ രാഹുല്‍, ശിഖര്‍ ധവാന്‍ എന്നിവരില്‍ ആര് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു പൊതുവെയുള്ള സംശയം.

ഇക്കാര്യത്തിലാണ് കോലി സ്ഥിരീകരണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. രോഹിത്തിനൊപ്പം കെ.എല്‍ രാഹുലാകും ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുകയെന്ന് കോലി വ്യക്തമാക്കി. രോഹിത്, രാഹുല്‍ എന്നിവരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ആ സ്ഥാനത്ത് ധവാന്‍ എത്തുമെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ ശിഖര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം ഓപ്പണറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം ഈ വര്‍ഷം നാട്ടില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ ഫേവറിറ്റുകള്‍ ഇന്ത്യയല്ലെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ടാണ് കിരീട ഫേവറിറ്റുകള്‍ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോലി അവരാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരികളെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

