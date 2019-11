കൊല്‍ക്കത്ത: ഇന്ത്യ ചരിത്രം കുറിക്കാന്‍ പോകുന്ന കൊല്‍ക്കത്ത ടെസ്റ്റില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചരിത്ര നേട്ടം. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള പന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാന്‍ പോകുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിലെ റെക്കോഡുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി മുന്നേറുന്ന വിരാട് കോലിയെ കാത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഡേ-നൈറ്റ് ടെസ്റ്റിലും ഒരു ചരിത്ര നേട്ടമുണ്ട്.

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 32 റണ്‍സ് കൂടി നേടിയാല്‍ നായകനെന്ന നിലയില്‍ ടെസ്റ്റില്‍ 5000 റണ്‍സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടം കോലിക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഇതുവരെ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച 52 ടെസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് 4968 റണ്‍സ് കോലിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്.

കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആറാമത്തെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നേട്ടവും കോലിയെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഗ്രെയിം സ്മിത്ത്, അലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍, റിക്കി പോണ്ടിങ്, ക്ലൈവ് ലോയ്ഡ്, സ്റ്റീഫന്‍ ഫ്‌ളെമിങ് എന്നിവരാണ് നേരത്തെ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ നായകര്‍.

ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയില്‍ ടെസ്റ്റില്‍ 5000 റണ്‍സ് പിന്നിട്ട താരങ്ങള്‍

ഗ്രെയിം സ്മിത്ത് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) 109 മത്സരങ്ങള്‍, 8659 റണ്‍സ്

അലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ (ഓസ്‌ട്രേലിയ) 93 മത്സരങ്ങള്‍, 154, 6623 റണ്‍സ്

റിക്കി പോണ്ടിങ് (ഓസ്‌ട്രേലിയ) 77 മത്സരങ്ങള്‍, 6542 റണ്‍സ്

ക്ലൈവ് ലോയ്ഡ് (വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്) 74 മത്സരങ്ങള്‍, 5233 റണ്‍സ്

സ്റ്റീഫന്‍ ഫ്‌ളെമിങ് (ന്യൂസീലന്‍ഡ്) 80 മത്സരങ്ങള്‍, 5156 റണ്‍സ്

Content Highlights: Virat Kohli 32 runs away from achieving this massive record