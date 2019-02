നാഗ്പുര്‍: ഇറാനി ട്രോഫി കിരീടം നിലനിര്‍ത്തി രഞ്ജി ജേതാക്കളായ വിദര്‍ഭ. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ലീഡിന്റെ കരുത്തിലാണ് വിദര്‍ഭ കിരീടം നേടിയത്. മത്സരം സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ചു.

അതേസമയം കിരീട നേട്ടത്തിനൊപ്പം ലഭിച്ച സമ്മാനത്തുക പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ കുടുംബത്തിന് നല്‍കുമെന്ന് വിദര്‍ഭ അറിയിച്ചു. പുരസ്‌കാര വിതരണച്ചടങ്ങില്‍ വെച്ച് വിദര്‍ഭ നായകന്‍ ഫായിസ് ഫസലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇറാനി ട്രോഫി ജേതാക്കള്‍ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചെറിയൊരു സഹായം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സമ്മാനത്തുക പുല്‍വാമയില്‍ ജീവന്‍ ത്യജിച്ച സൈനികരുടെ കുടുംബത്തിന് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഫസല്‍ പറഞ്ഞു.

