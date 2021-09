ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഒരോവറില്‍ ആറ് സിക്‌സടിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ച് അമേരിക്കന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ ജസ്‌കരന്‍ മല്‍ഹോത്ര. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് മല്‍ഹോത്ര ഈ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്.

ഇതോടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഹെര്‍ഷല്‍ ഗിബ്‌സിന് ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഒരോവറില്‍ ആറ് സിക്‌സ് അടിക്കുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോഡ് മല്‍ഹോത്ര സ്വന്തമാക്കി. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയുടെ ഗൗഡി ടോക്ക് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലാണ് ഈ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം പിറന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരനായ മല്‍ഹോത്ര ചണ്ഡീഗഢിലാണ് ജനിച്ചത്. പിന്നീട് അമേരിക്കയിലേക്ക് താമസം മാറുകയായിരുന്നു.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച അമേരിക്ക നിശ്ചിത ഓവറില്‍ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 271 റണ്‍സെടുത്തു. 124 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 16 സിക്‌സുകളുടെയും നാല് ഫോറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ 173 റണ്‍സെടുത്ത മല്‍ഹോത്രയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഇന്നിങ്‌സിന് നട്ടെല്ലായത്. അഞ്ചാമനായി ഇറങ്ങിയ മല്‍ഹോത്ര വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാനാണ്.

ഈ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനത്തോടെ മറ്റൊരു റെക്കോഡും താരം സ്വന്തമാക്കി. അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏകദിനത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ എന്ന റെക്കോഡാണ് മല്‍ഹോത്ര സ്വന്തം പേരില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ത്തത്. ഒപ്പം അസോസിയേറ്റ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്‌കോറുമാണിത്. പോള്‍ സ്‌റ്റെര്‍ലിങ് (177), ക്യാല്ലം മക്ലിയോഡ് (175) എന്നിവരാണ് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളില്‍.

ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ഒരോവറില്‍ ആറ് സിക്‌സ് നേടുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് മല്‍ഹോത്ര. യുവരാജ് സിങ്, ഹെര്‍ഷല്‍ ഗിബ്‌സ്, കീറണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡ് എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍. അതില്‍ യുവരാജും പൊള്ളാര്‍ഡും ട്വന്റി 20 യിലാണ് വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്.

