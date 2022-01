ആന്റിഗ്വ: അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിന് ആശ്വാസം. കോവിഡ് ബാധിതരായിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ യാഷ് ദുള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ രോഗമുക്തരായി. ഇതോടെ ശനിയാഴ്ച ബംഗ്ലാദേശിനെതിരേ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിനുള്ള ടീമില്‍ ഇവര്‍ക്ക് കളിക്കാം.

അതേസമയം യാഷ് ദുളിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ടീമിനെ നയിച്ച നിഷാന്ത് സിന്ധു, ഉഗാണ്ടയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം കോവിഡ് ബാധിതനായിരുന്നു. താരം ബംഗ്ലാദേശിനെതിരേ കളിക്കില്ല.

ഇടംകൈയന്‍ സ്പിന്നര്‍ അനീശ്വര്‍ ഗൗതം സിന്ധുവിന് പകരം ടീമിലെത്തും.

ക്യാപ്റ്റന്‍ യാഷ് ദുള്‍, ഷയ്ക്ക് റഷീദ്, സിദ്ധാര്‍ഥ് യാദവ്, ആരാധ്യ യാദവ്, മാനവ് പരാഖ് എന്നിവരാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായിരുന്നത്.

ട്രിനിഡാഡില്‍ ഏഴു ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇവര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ആന്റിഗ്വയിലെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയെ തകര്‍ത്താണ് ബംഗ്ലാദേശ് അണ്ടര്‍ 19 ടീം കിരീടം നേടിയത്.

