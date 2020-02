കറാച്ചി: ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തില്‍ ട്രെയ്‌നര്‍ക്കു മുമ്പില്‍ തുണിയുരിഞ്ഞ പാക് താരം ഉമര്‍ അക്മല്‍ വിവാദത്തില്‍.

ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില്‍ നടന്ന ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റില്‍ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ പോയന്റ് നേടാന്‍ അക്മലിന് സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ട്രെയിനറോട് 'കൊഴുപ്പ് എവിടെയെന്ന് കാണിക്ക്' എന്നു പറഞ്ഞ് അക്മല്‍ തുണിയുരിയുകയായിരുന്നു.

അക്കാദമി അധികൃതര്‍ ഇക്കാര്യം പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ താരത്തിനെതിരേ അച്ചടക്ക നപടിക്ക് സാധ്യതയേറി.

പാക് താരവും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായിരുന്ന കമ്രാന്‍ അക്മലിന്റെ സഹോദരനാണ് ഉമര്‍. ഫിറ്റ്‌നസ് നിലനിര്‍ത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ നിരന്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടിരുന്നവരാണ് അക്മല്‍ സഹോദരങ്ങള്‍. ഇക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ പലപ്പോഴും ടീമിന് പുറത്താകുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോഴത്തെ പാകിസ്താന്‍ പരിശീലകന്‍ മിസ്ബാഹ് ഉള്‍ ഹഖ് താരങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കാര്‍ക്കശ്യക്കാരനാണ്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ താരങ്ങള്‍ ഫിറ്റ്‌സ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം.

മുന്‍ പരിശീലകന്‍ മിക്കി ആര്‍തറുടെ സമയത്തും ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരില്‍ നോട്ടപ്പുള്ളികളായിരുന്നു അക്മല്‍ സഹോദരന്‍മാര്‍.

ഒരു കാലത്ത് പാക് ടീമിന്റെ ഭാവിതാരമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടയാളാണ് ഉമര്‍ അക്മല്‍. 2009-ല്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ സെഞ്ചുറിയുമായി ടെസ്റ്റില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഉമര്‍ വൈകാതെ മോശം ഫോമിന്റെയും ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെയും പേരില്‍ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുകയായിരുന്നു. 2011-ന് ശേഷം താരം പാകിസ്താനായി ടെസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല.

