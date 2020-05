ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ അഴിമതിവിരുദ്ധ ചട്ടം ലഘിച്ചതിന് മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ വിലക്ക് ലഭിച്ച ഉമര്‍ അക്മലിനെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി മുന്‍താരം സുല്‍ഖര്‍നൈന്‍ ഹൈദര്‍.

2010-ല്‍ ദുബായില്‍ വെച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരേ നടന്ന പരമ്പരയ്ക്കിടെ അക്മല്‍ തന്നെ ഒത്തുകളിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചുവെന്നും വിസമ്മതിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റു ചിലരുമായി ചേര്‍ന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ഹൈദരുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇതോടെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദവും പേടിയും കാരണം താന്‍ പരമ്പര പകുതിക്ക് വെച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ ലണ്ടനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും ഹൈദര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അക്മല്‍ അജീവനാന്ത വിലക്ക് അര്‍ഹിക്കുന്നയാളാണെന്നും അയാളുടെ വസ്തുവകകള്‍ കണ്ടുകെട്ടണമെന്നും ഹൈദര്‍ പറയുന്നു. അക്മലിന് ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ച മൂന്നു വര്‍ഷ വിലക്ക് കുറഞ്ഞുപോയെന്നാണ് ഹൈദരിന്റെ അഭിപ്രായം.

എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തോടെ 2010-ല്‍ തന്നെ ഹൈദരിന്റെ രാജ്യാന്തര കരിയറിനും അവസാനമായി. 2011-ല്‍ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി റഹ്‌മാന്‍ മാലിക്കിന്റെ ഉറപ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് ലാഹോറിലേക്ക് മടങ്ങിയെങ്കിലും ഹൈദരിന് പിന്നീട് തന്റെ കരിയര്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

Content Highlights: Umar Akmal asked to fix matches threatened me former player Zulqarnain Haider