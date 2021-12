ന്യൂഡല്‍ഹി:2018-ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് മതിയാക്കുന്ന കാര്യം ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചിരുന്നതായി ഇന്ത്യന്‍ താരം ആര്‍. അശ്വിന്‍. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുകൂടി വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇത്തരമൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യന്‍ ബൗളിങ് നിരയിലെ പ്രധാന താരമായിരുന്ന അശ്വിന്‍, ബാറ്റ് കൊണ്ടും ടീമിന് മികച്ച സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ താരമാണ്.

2018-നും 2020-നും ഇടയില്‍ നിരവധി തവണ കളി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അശ്വിന്‍ പറയുന്നു. ആയിടക്ക് ആറു പന്തുകള്‍ എറിഞ്ഞ ശേഷം താന്‍ ശ്വാസമെടുക്കാന്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇഎസ്പിഎന്‍ ക്രിക് ഇന്‍ഫോയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ടീമില്‍ ഒരുപാട് പേര്‍ക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് മാത്രം അതില്ല എന്ന ചിന്തയുണ്ടായി. താനും ഒട്ടും മോശമായല്ല കളിച്ചത്. ടീമിനായി ഒരുപാട് കളികള്‍ ജയിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ വേണ്ടത്ര തനിക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിച്ചതായി തോന്നിയിരുന്നില്ലെന്നും അശ്വിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: thought of retiring in 2018 says ravichandran ashwin