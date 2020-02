കറാച്ചി: പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനെതിരേ (പി.സി.ബി) ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി മുന്‍ താരം യൂനിസ് ഖാന്‍. പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആറ് കോടിയോളം രൂപ തരാനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഒരിക്കലും താന്‍ അവരോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇനിയും പാക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉയര്‍ച്ചക്കായി ബോര്‍ഡുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും യൂനിസ് ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

''പണത്തിന്റെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ പി.സി.ബി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നാലു മുതല്‍ ആറു കോടിയോളം രൂപ വരെ നല്‍കാനുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ഞാന്‍ അവരോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പണം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്‌നമല്ല. അതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ കൃപകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നതേ നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടൂ. അതിനാല്‍ തന്നെ നിങ്ങള്‍ പണത്തിന് പിറകെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല'', ഒരു പാക് മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ യൂനിസ് ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

പലപ്പോഴും പാക് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കാറില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

