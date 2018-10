മുംബൈ: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് അടുത്ത വര്‍ഷം ഇംഗ്ലണ്ട് വേദിയായികുകയാണ്. ഇത്തവണ ആരായിരിക്കും വിശ്വജേതാക്കള്‍ എന്നറിയാന്‍ ആരാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ ബിസിസിഐ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം ബി.സി.സി.ഐയ്ക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ലിസ്റ്റ് കണ്ട് നെറ്റി ചുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി.സി.സി.ഐ.

ലോകകപ്പിനു പോകുമ്പോള്‍ ഭാര്യമാരെയും കൂടെക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുവദിക്കണമന്നതാണ് ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ചെയ്ത ഒരു ട്രെയിന്‍ കംപാര്‍ട്‌മെന്റ്, താരങ്ങള്‍ക്ക് കഴിക്കാന്‍ വാഴപ്പഴം, താമസിക്കാന്‍ ജിം സംവിധാനമുള്ള ഹോട്ടല്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റു ഡിമാന്‍ഡുകള്‍. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ വാഴപ്പഴം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് ലോകകപ്പിന് പോകും മുമ്പ് ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ വാഴപ്പഴവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ വാഴപ്പഴത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില്‍ ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ബി.സി.സി.ഐ നേരിട്ട് വാഴപ്പഴം എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നെന്നും ബി.സി.സി.ഐയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ടൂര്‍ണമെന്റ് സമയത്ത് ടീമിന് സഞ്ചരിക്കാന്‍ ഒരു ട്രെയിന്‍ കോച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായും ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് മറ്റൊരു ആവശ്യം. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം അങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് നായകന്‍ വിരാട് കോലി തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇത് ആരാധകരുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാനാകില്ലെന്നുമുള്ള ആശങ്ക ബി.സി.സി.ഐ പങ്കുവെച്ചു. എന്നാല്‍ അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ബി.സി.സി.ഐയ്ക്കോ സിഒഎയ്ക്കോ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന വാക്കില്‍ ഈ തീരുമാനം കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ലോകകപ്പിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തുന്നതു മുതല്‍ തിരികെ മടങ്ങുന്നതുവരെ ഭാര്യമാരെ ഒപ്പം നിര്‍ത്താനും താരങ്ങള്‍ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍, വിദേശ പര്യടനങ്ങളില്‍ ഭാര്യമാരെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ബി.സി.സി.ഐയുടെ നിയന്ത്രണമുണ്ട്്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകകപ്പിന് ഭാര്യമാരെയും ഒപ്പം കൂട്ടാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന അഭ്യര്‍ഥന. മല്‍സരങ്ങള്‍ക്കുശേഷം കൂടുതല്‍ ഉന്മേഷവാന്‍മാരാകാന്‍ ഇതു താരങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു ടീമിന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ എല്ലാ താരങ്ങളുടേയും സമ്മതം എഴുതി വാങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് കമ്മിറ്റി. അതിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കും.

Content Highlights: Team India wants bananas a rail coach and wives on tour during 2019 World Cup