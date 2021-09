സിഡ്നി: അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി ഓസ്‌ട്രേലിയ. രാജ്യത്ത് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ വനിതകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കായിക ഇനങ്ങള്‍ നിരോധിക്കാനുള്ള താലിബാന്‍ നീക്കത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നടപടി.

ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഹൊബാര്‍ട്ടില്‍ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാല്‍ ഇനി ഈ മത്സരത്തിന് വേദിയൊരുക്കില്ലെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ അറിയിച്ചത്.

'ആഗോള തലത്തില്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ നല്‍കുന്നുണ്ട്. കായിക മത്സരങ്ങളെന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്.

അടുത്തിടെയുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നാണ്. അതിനാല്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരേ ഹൊബാര്‍ട്ടില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുകയല്ലാതെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റ് വഴികളില്ല.' - ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

