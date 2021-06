ദുബായ്: ട്വന്റി 20 ലോകപ്പിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആതിഥേയത്വം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ബി.സി.സി.ഐക്ക് കൂടുതല്‍ സമയമനുവദിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ (ഐ.സി.സി).

ടൂര്‍ണമെന്റ് നടത്തിപ്പിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ജൂണ്‍ 28-നകം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഐ.സി.സി, ബി.സി.സി.ഐയോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഐ.സി.സി ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. തീയതി നീട്ടി നല്‍കാന്‍ ബി.സി.സി.ഐ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് യു.എ.ഇയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

