മുംബൈ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തിയതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്.

ട്വിറ്ററില്‍ ഡി.വൈ പാട്ടീല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ചില്‍ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്വപ്നതുല്യമായ അനുഭവമാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന് ഇടം ലഭിക്കാതിരുന്നത് ഏറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

The feeling is surreal🇮🇳🧿❤️ pic.twitter.com/RccRbyYpx4 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) February 21, 2021

ഐ.പി.എല്ലിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ താരമാണ് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്.

വൈകിയെങ്കിലും അര്‍ഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഇപ്പോള്‍ താരത്തെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ പറയുന്നത്.

Content Highlights: Suryakumar Yadav reaction on his maiden Team India call up