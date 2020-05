ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ വിദേശ ലീഗുകളില്‍ കളിക്കാന്‍ ബി.സി.സി.ഐ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇര്‍ഫാന്‍ പഠാനും സുരേഷ് റെയ്‌നയും രംഗത്ത്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിനിടെയാണ് ഇരുവരും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

വിദേശ ആഭ്യന്തര ലീഗുകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.സി.സി, ബി.സി.സി.ഐയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്നും ഇരുവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവില്‍ ബി.സി.സി.ഐ നിയമമനുസരിച്ച് ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച താരങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് വിദേശ ലീഗുകളില്‍ കളിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.

ഐ.പി.എല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ താരമായ സുരേഷ് റെയ്‌ന ദീര്‍ഘനാളായി ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് പുറത്താണ്. ഇര്‍ഫാനാകട്ടെ ഏറെ നാള്‍ ടീമിന് പുറത്തായ ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

''ഓരോ രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റും ഓരോ തരത്തിലാണ്. മൈക്കല്‍ ഹസ്സി ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ടീമില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത് തന്റെ 29-ാം വയസിലാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന് പോലും ഈ പ്രായത്തില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. പ്രായമല്ല കളിക്കാനുള്ള കായിക ക്ഷമതയുണ്ടെങ്കില്‍ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി കളിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കണം. 30 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരെല്ലാം ആരോഗ്യവാന്മാരല്ലെന്ന ചിന്ത മാറ്റണം. അവരെ വിദേശ ലീഗുകളിലെങ്കിലും കളിക്കാന്‍ ബി.സി.സി.ഐ അനുവദിക്കണം'', ഇര്‍ഫാന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് താനും ചീഫ് സെലക്ടറായിരുന്ന എം.എസ്.കെ പ്രസാദും തമ്മില്‍ ഒരു ആശയ വിനിമയവും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും റെയ്‌ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

