മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടി20 ടീമുകളുടെ നായകനായി രോഹിത് ശര്‍മ്മയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതല്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചര്‍ച്ചയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ രണ്ട് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ താരങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തില്‍ ഏകദിനങ്ങളില്‍ കോലിയും ടെസ്റ്റില്‍ പരിക്ക് കാരണം രോഹിത്തും കളിക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വന്നതോടെ ഇരുവരും തമ്മില്‍ വലിയ ശത്രുതയിലാണെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കാട്ടുതീ പോലെ പടര്‍ന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍.

രോഹിത്- കോലി വിഷയത്തില്‍ എന്തെങ്കിലുമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തരുതെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരോടും വിദഗ്ധരോടും ഗവാസകര്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്. തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോലിയോ രോഹിത്തോ വെളിപ്പെടുത്താത്തിടത്തോളം കാലം നാം ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. മുന്‍ നായകന്‍ അസ്ഹറുദ്ദീന് പ്രശ്‌നത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകണമെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.

കോലിയും രോഹിത്തും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ താരങ്ങളാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് ലഭിക്കാതെ അവരെ ക്രൂശിലേറ്റുന്നത് നീതികേടാണെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ടെസ്റ്റില്‍ കോലിക്ക് കീഴിലോ ലിമിറ്റഡ് ഓവര്‍ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ രോഹിത്തിന് കീഴിലോ പരസ്പരം കളിക്കാന്‍ ടി20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇരുവരും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

