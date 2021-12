അഡ്‌ലെയ്ഡ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ആഷസ് ടെസ്റ്റില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ സ്റ്റീവ് സമിത്ത് നയിക്കും. നായകന്‍ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് ഐസൊലേഷനില്‍ പ്രവേശിച്ചതോടെയാണ് സമിത്തിന് നറുക്കുവീണത്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ഒരാളുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയതിനാലാണ് കമ്മിന്‍സ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്. ഇതോടെ സഹനായകനായ സ്മിത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. 31 കാരനായ സ്മിത്ത് ഇതിനുമുന്‍പ് ഓസ്‌ട്രേലിയയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ 2018-ല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ പന്ത് ചുരണ്ടല്‍ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്മിത്തിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്ക് താരത്തിന് വിലക്കും ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വിലക്ക് അവസാനിച്ചു. ഇതോടെ സ്മിത്തിനെത്തേടി വീണ്ടും നായകസ്ഥാനമെത്തി.

CONFIRMED: Pat Cummins has been ruled out of the Adelaide Test.



Steve Smith will captain.



Michael Neser will debut. #Ashes