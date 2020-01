ആരാണ് മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാര്‍ - ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്നവരോ, അതോ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികത്തികവുള്ളവരോ? ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് എക്കാലവും തര്‍ക്കത്തിന്റെ പിച്ചില്‍ കുത്തി ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഉത്തരം ഓരോന്നായിരിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണോ ഇന്ത്യയുടെ വിരാട് കോലിയാണോ മികച്ചത് എന്ന തര്‍ക്കത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ക്രിക്കറ്റ് ലോകം.

ഇതില്‍ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വെടിപൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലേഖകനായ ഡാനിയേല്‍ അലക്‌സാണ്ടറും മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ മൈക്കല്‍ വോണുമാണ്. ട്വിറ്ററില്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നല്‍കിയ മറുപടിയിലാണ് ഡാനിയേല്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റിലേയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാന്‍ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനുതാഴെ ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ വന്ന് പൊങ്കാലയിട്ടു. ഡാനിയേലിന്റെ ട്വീറ്റിന് താഴെ 'താനേതാ ശ്രീലങ്കന്‍ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫാണോ... വിവരമില്ലെങ്കില്‍ മിണ്ടാതിരിക്കൂ' എന്ന മട്ടിലുള്ള മറുപടികളായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകരുടെ വക.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിരാട് കോലിയാണ് എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റിലേയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന മറുപടിയുമായി മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ മൈക്കല്‍ വോണ്‍ എത്തിയത്. ഡാനിയേലിന്റെ വിലയിരുത്തലിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു മറുപടി.

കാര്യങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ചൂടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അവലോകനം നടത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായെത്തിയത്. അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു 'ടെസ്റ്റില്‍ 140 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗമുള്ള പന്തുകള്‍ നേരിടുന്നതില്‍ ലോകത്തെ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാന്‍ സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ്...' ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇത്രയും വേഗമുള്ള പന്തുകള്‍ നേരിടുന്നതില്‍ സ്മിത്തിന്റെ ശരാശരി 98.33 ആണ്. ഈ പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വിരാട് കോലിയുണ്ട്, പക്ഷേ, ശരാശരി 56.73 മാത്രം. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ 140 കിലോമീറ്ററിനുമുകളില്‍ വേഗമുള്ള ആയിരം പന്തുകള്‍ നേരിട്ടവരെ മാത്രമാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

