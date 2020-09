മാഞ്ചെസ്റ്റർ: കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഒരാളുടെ കൈപ്പിഴയെ തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നഷ്ടം.

മത്സരത്തിനു മുമ്പുള്ള പരിശീലനത്തിനിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിലെ ഒരാൾ എറിഞ്ഞ പന്ത് നെറ്റ്സിൽ വെച്ച് സ്മിത്തിന്റെ തലയിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ഇതോടെ മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയ്ക്ക് സ്മിത്തിനെ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

താരത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയെന്നും പരമ്പരയിലെ രണ്ടും മൂന്നും മത്സരങ്ങളിൽ താരം കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും ടീം മാനേജ്മെന്റ് പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: Steve Smith misses 1st ODI vs England after hit on the head by a ball