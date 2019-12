മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയ- ന്യൂസീലന്‍ഡ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍. റണ്‍സ് അനുവദിക്കാത്ത അമ്പയറുടെ തീരുമാനത്തെ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് വിവാദമായത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: ഓസീസ് ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 26-ാം ഓവറില്‍ നീല്‍ വാഗ്നറിന്റെ ഷോട്ട് ബോള്‍ സ്മിത്തിന്റെ നെഞ്ചില്‍ തട്ടി തെറിച്ചു. പിന്നാലെ സ്മിത്ത് സിംഗിള്‍ ഓടി. എന്നാല്‍, ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താല്‍ അമ്പയര്‍ നൈജല്‍ ലോങ് റണ്‍സ് അനുവദിച്ചില്ല.

Poor sportsmanship. But we’ve come to expect that from you Steve. Terrible example for kids. You are an embarrassment to the game. #NZvAUS #BoxingDayTest #MCG #stevesmith pic.twitter.com/xi0VqVjUF1