മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍: പരിശീലനത്തിനിടെ തലയ്ക്ക് പന്ത് കൊണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ കളിക്കും.

ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ രണ്ടാം കണ്‍കഷന്‍ ടെസ്റ്റും പാസായതോടെയാണ് താരത്തിന് രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ കളിക്കാന്‍ അവസരമൊരുങ്ങിയത്. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയുമായി നടത്തിയ രണ്ട് കണ്‍കഷന്‍ ടെസ്റ്റും സ്മിത്ത് പാസായി.

ഓസീസ് 19 റണ്‍സിന് ജയിച്ച ആദ്യ ഏകദിനത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് സ്മിത്ത് പരിക്ക് കാരണം കളിക്കുന്നില്ലെന്ന് ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചത്.

വ്യാഴാഴ്ച മത്സരത്തിനു മുമ്പുള്ള പരിശീലനത്തിനിടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിലെ ഒരാള്‍ എറിഞ്ഞ പന്ത് നെറ്റ്‌സില്‍ വെച്ച് സ്മിത്തിന്റെ തലയില്‍ തട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിയെന്ന നിലയ്ക്ക് സ്മിത്തിനെ ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്താന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

മാര്‍ക്കസ് സ്റ്റോയ്‌നിസാണ് സ്മിത്തിന് പകരക്കാരനായി ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ കളിച്ചത്.

Content Highlights: Steve Smith cleared concussion test to take part in the second ODI