ഗലെ: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വിജയം. 268 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ലങ്ക നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ വിജയതീരത്തെത്തി. സെഞ്ചുറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റന്‍ ദിമുത് കരുണരത്‌ന ലങ്കയുടെ വിജയം എളുപ്പമാക്കുകയായിരുന്നു. സ്‌കോര്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡ് 249&285, ശ്രീലങ്ക:267&268/4.

ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ കരുണരത്‌നയും തിരിമന്നയും ചേര്‍ന്ന് 161 റണ്‍സ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. 64 റണ്‍സെടുത്ത തിരിമന്നയെ പുറത്താക്കി സോമര്‍വില്ലെ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. 10 റണ്‍സെടുത്ത കുശാല്‍ മെന്‍ഡിസ്‌ പെട്ടെന്ന് പുറത്തായി. 243 പന്തില്‍ 122 റണ്‍സെടുത്ത കരുണരത്‌നയുടേതായിരുന്നു അടുത്ത വിക്കറ്റ്. 23 റണ്‍സായിരുന്നു കുശാല്‍ പെരേരയുടെ സമ്പാദ്യം. 28 റണ്‍സുമായി എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസും 14 റണ്‍സോടെ ധനഞ്ജയ ഡിസില്‍വയും പുറത്താകാതെ നിന്നു.

നേരത്തെ രണ്ടാമിന്നിങ്‌സില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് 285 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ലസിത് എംബുല്‍ഡെനിയയും മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്ത ധനഞ്ജയ ഡിസില്‍വയും ന്യൂസീലന്‍ഡ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. രണ്ടു വിക്കറ്റോടെ ലാഹിരു കുമാരയും ഒരു വിക്കറ്റുമായി അഖില ധനഞ്ജയയും ഇവര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കി. 77 റണ്‍സെടുത്ത വാറ്റ്‌ലിങ്ങിന് മാത്രമേ അല്‍പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായുള്ളു.

ഒന്നാമന്നിങ്‌സില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് 249 റണ്‍സിന് പുറത്തായിരുന്നു. അഞ്ചു വിക്കറ്റെടുത്ത ധനഞ്ജയയും നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത ലക്മലും ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ എളുപ്പം പുറത്താക്കി. റോസ് ടെയ്‌ലര്‍ 86 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ നിക്കോള്‍സ് 42 റണ്‍സ് നേടി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ 267 റണ്‍സെടുത്ത ലങ്ക 18 റണ്‍സിന്റെ ലീഡ് നേടി. ലങ്കയ്ക്കായി കുശാല്‍ മെന്‍ഡിസ്, എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസ് എന്നിവര്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി കണ്ടെത്തി. അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേടിയ അജാസ് പട്ടേലിന്റെ ബൗളിങ്ങാണ് ലങ്കയെ നേരിയ ലീഡിലൊതുക്കിയത്.

Content Highlights: SriLanka win first test vs New Zealand Cricket