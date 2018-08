കാന്‍ഡി: ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ചരിത്രമെഴുതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ റീസാ ഹെന്‍ട്രിക്‌സ്. ലങ്കന്‍ ബൗളര്‍മാരെ തല്ലിത്തകര്‍ത്ത് 88 പന്തില്‍ സെഞ്ചുറി തികച്ച റീസ അരങ്ങേറ്റ ഏകദിനത്തില്‍ ഒരു താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി സ്വന്തം പേരിലാക്കി. റീസയുടെ ഈ ബാറ്റിങ് മികവില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 78 റണ്‍സിന് വിജയിച്ചു. ഇതോടെ പരമ്പരയില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 2-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.

മൂന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ 28-കാരന്‍ അരങ്ങേറ്റക്കാരന്റെ ഭയമില്ലാതെയാണ് കളിച്ചത്. എട്ടു ഫോറും ഒരു സിക്‌സുമടക്കം 89 പന്തില്‍ 102 റണ്‍സ് റീസയുടെ ബാറ്റില്‍ നിന്ന് പിറന്നു. വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്ക് രണ്ട് റണ്‍സില്‍ പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ താരം 49 പന്തില്‍ അര്‍ദ്ധ സെഞ്ചുറി തികച്ചു. എന്നാല്‍ അവസാന 18 പന്തില്‍ 29 റണ്‍സ് നേടി റീസ അതിവേഗം സെഞ്ചുറിയിലെത്തി. നാലാം വിക്കറ്റില്‍ ഡുമിനിക്കൊപ്പം 73 പന്തില്‍ 78 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

35-ാം ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തില്‍ ലാഹിരു കുമാരയാണ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരത്തെ പുറത്താക്കിയത്. ഏകദിന അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പതിനാലാമത്തെ താരവും മൂന്നാമത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരവുമാണ്. കോളിന്‍ ഇന്‍ഗ്രാമും തെമ്പാ ബുവാമയുമാണ് നേരത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരങ്ങള്‍.

റീസയുടെ ബാറ്റിങ് മികവില്‍ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 363 റണ്‍സാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടിയത്. 92 റണ്‍സുമായി ഡുമിനിയും 59 റണ്‍സുമായി ഹാഷിം അംലയും 51 റണ്‍സുമായി ഡേവിഡ് മില്ലറും റീസയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കി. തിസാര പെരേരയുടെ നാല് വിക്കറ്റ് പ്രകടനം മാത്രമാണ് ലങ്കയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാനുണ്ടായത്.

കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ലങ്ക 45.2 ഓവറില്‍ 285 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത ലുന്‍ഗി എന്‍ഗിഡിയുടേയും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഫെലുക്ക്വായോയുടേയും ബൗളിങ്ങിന് മുന്നില്‍ ലങ്കന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായില്ല. 84 റണ്‍സെടുത്ത ധനഞ്ജയ ഡിസില്‍വയാണ് ലങ്കയുടെ ടോപ്പ് സ്‌കോറര്‍.

