കൊളംബൊ: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ ശ്രീലങ്ക 244 റണ്‍സിന് പുറത്ത്. 109 റണ്‍സ് അടിച്ച ധനഞ്ജയ ഡിസില്‍വയാണ് ലങ്കയെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന കര കയറ്റിയത്. ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റ് വീണപ്പോഴും ധനഞ്ജയ പിടിച്ചു നിന്നു. ഒടുവില്‍ 148 പന്തില്‍ 109 റണ്‍സെടുത്ത പത്താമനായാണ് പുറത്തായത്. 16 ഫോറും രണ്ടു സിക്‌സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സെഞ്ചുറി ഇന്നിങ്‌സ്.

നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത ടിം സൗത്തിയുടേയും മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ടിന്റേയും ബൗളിങ്ങിന് മുന്നില്‍ ലങ്ക തകരുകയായിരുന്നു. ധനഞ്ജയയെക്കൂടാതെ 65 റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്‍ കരുണരത്‌നയും തന്റെ റോള്‍ ഭംഗിയാക്കി. മറ്റുള്ള താരങ്ങള്‍ക്കൊന്നും മികവിലേക്കുയരാനായില്ല.

ധനഞ്ജയ ക്രീസിലെത്തുമ്പോള്‍ നാല് വിക്കറ്റിന് 93 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക. പിന്നീട് ധനഞ്ജയ പെരേരയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് 41 റണ്‍സിന്റേയും ലക്മലുമായി ചേര്‍ന്ന് 43 റണ്‍സിന്റേയും കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. തന്റെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലൂടെ ലങ്കയക്ക് പൊരുതാവുന്ന സ്‌കോറും ധനഞ്ജയ സമ്മാനിച്ചു.

Content Highlights: Sri Lanka vs New Zealand Second Test Cricket