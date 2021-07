കൊളംബോ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്കന്‍ പേസര്‍ ഇസുരു ഉദാന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു. ഈയിടെ അവസാനിച്ച ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയില്‍ താരം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിനുപിന്നാലെയാണ് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനം.

' പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറിക്കൊടുക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. എന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്.'- ഉദാന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുറിച്ചു.

ഉദാനയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തെത്തി. ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉദാന വിലപ്പെട്ട താരമാണെന്നും ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Thank you very much ❤️. Love you all. Stay safe. #goodbye #IZY17 pic.twitter.com/4dXt72bMn0