മുംബൈ: മറ്റൊരു മലയാളി കൂടി ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ അമരത്തേയ്ക്ക്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ജയേഷ് ജോര്‍ജാണ് ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ ജോ സെക്രട്ടറിയാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ജയേഷ് തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് നാമനിര്‍ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കും. ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ജയേഷിന് എതിരുണ്ടാകന്‍ വഴിയില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൗരവ് ഗാംഗുലി ബി.സി.സി.ഐ. പ്രസിഡന്റായേക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ബ്രിജേഷ് പട്ടേല്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തേ അഭ്യൂഹമുയര്‍ന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുംബൈയില്‍ നടന്ന ബി.സി.സി.ഐ. യോഗത്തില്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാംഗുലിയുടെ പേര് ഐകകണ്‌ഠ്യേന നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

നിലവില്‍ ബംഗാള്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ഗാംഗുലി.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകന്‍ ജയ് ഷാ പുതിയ സെക്രട്ടറിയും അരുണ്‍ ധുമാല്‍ ട്രഷററും ആയേക്കും. മുന്‍ ബി.സി.സി.ഐ. പ്രസിഡന്റും കേന്ദ്ര ധനകാര്യസഹമന്ത്രിയുമായ അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ സഹോദരനാണ് അരുണ്‍ ധുമാല്‍.

എസ്.കരുണാകരൻ നായർ, ടി.സി.മാത്യു എന്നിവരാണ് ഇതിന് മുൻപ് ബി.സി.സി.ഐയിൽ ഭാരവാഹികളായ മലയാളികൾ. കെ.സി.എയുടെ ജോ. സെക്രട്ടറി, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ജയേഷ് ജോർജ് നേരത്തെ രണ്ടു തവണ ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ മാനേജരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Sourav Ganguly set to be the next BCCI chief Jayesh George May Become Joint Secretary