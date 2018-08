മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന് സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടം സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഗാംഗുലി വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റനല്ല, ബി.സി.സി.ഐയുടെ അധ്യക്ഷനായാണ് ഗാംഗുലി തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുന്നത്.

ലോധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെയും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബി.സി.സി.ഐയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യന്‍ ഗാംഗുലിയാണെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.

ബി.സി.സി.ഐയിലെ നിലവിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഗാംഗുലിയുടെ വരവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയെല്ലാം പുറത്താക്കിയ സുപ്രീം കോടതി മുന്‍ താരങ്ങള്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് എത്തണമെന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തത്.

നിലവില്‍ ബംഗാള്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗാംഗുലി ബി.സി.സി.ഐയുടെ ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയിലും ഉപദേശക സമിതിയിലും ഐ.പി.എല്‍ ഗവേണിങ് കൗണ്‍സിലിലും അംഗമാണ്. ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം മികവ് പുലര്‍ത്തുന്ന ഗാംഗുലി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന് ഗുണം ചെയ്യും. അതേസമയം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മറ്റാരും അപേക്ഷിക്കില്ലെങ്കില്‍ മാത്രമേ താനുള്ളൂവെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗാംഗുലി.

