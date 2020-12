സിഡ്‌നി: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ കുറഞ്ഞ ഓവര്‍ നിരക്കിന്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിഴശിക്ഷ.

മാച്ച് ഫീയുടെ 20 ശതമാനമാണ് ടീമിന് പിഴ വിധിച്ചത്. അനുവദിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ മാച്ച് റഫറി ഡേവിഡ് ബൂണ്‍ നടപടിക്ക് അനുമതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തില്‍ 12 റണ്‍സിന് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം നേരത്തെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ 2-1ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ ഓസീസിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിലും കുറഞ്ഞ ഒവര്‍ നിരക്കിന്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിഴ വിധിച്ചിരുന്നു. ഐ.സി.സിയുടെ പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്ത് ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ടീമിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പിഴയൊടുക്കണം. നേരത്തെ ക്യാപ്റ്റന്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് പിഴയിട്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ടീം അംഗങ്ങള്‍ക്കും പിഴചുമത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഐ.സി.സി ഈ നിയമം പരിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു.

