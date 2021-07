ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് തിരിച്ചടി. പരിക്കേറ്റ യുവതാരം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ പരമ്പരയിൽ കളിച്ചേക്കില്ല. ഗില്ലിന്റെ കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. പക്ഷേ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പരിക്കേറ്റത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷമുള്ള ഇടവേളയിലാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഗിൽ പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ്. ഗിൽ ടീമിനൊപ്പം തുടരുമെന്നും ചികിത്സ ഇംഗ്ലണ്ടിൽവെച്ചു തന്നെ നൽകുമെന്നും ബിസിസിഐയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താരത്തെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കിയേക്കും.

ഗില്ലിന് പകരം മായങ്ക് അഗർവാളോ ഹനുമാ വിഹാരിയോ കെഎൽ രാഹുലോ ആകും രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണിങ്ങിന് ഇറങ്ങുക. ഹനുമാ വിഹാരിയും മായങ്ക് അഗർവാളുമാണ് ഓപ്പണറാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓപ്പണറായി കളിക്കാറുള്ള കെ.എൽ രാഹുലിനെ മധ്യനിരയിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കും. ന്യൂ ബോളിൽ രാഹുലിന് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് താരത്തെ മധ്യനിരയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.

അതേസമയം ന്യൂബോളിൽ കളിക്കാനുള്ള തന്റെ മികവ് ഹനുമാ വിഹാരി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് നോട്ടിങ്ഹാമിലെ ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജിലാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുക. ശേഷം ലോർഡ്സിലും ഹെഡിങ്ലിയിലും ഓവലിലും ഓൾഡ് ട്രഫോഡിലും മത്സരങ്ങൾ നടക്കും.

ന്യൂസീലന്റിനെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിച്ച ഗില്ലിന് തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 28ഉം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 8ഉം റൺസാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ നേടിയത്. ഇന്ത്യക്കായി എട്ടു ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 414 റൺസാണ് 21-കാരന്റെ സമ്പാദ്യം. മൂന്നു അർധ സെഞ്ചുറിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 91 റൺസാണ് ഏറ്റവുമയർന്ന സ്കോർ.

