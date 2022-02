അഹമ്മദാബാദ്: കോവിഡ് ബാധിച്ച ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ ശിഖര്‍ ധവാനും ശ്രേയസ് അയ്യരും നെഗറ്റീവായി. രോഗം ഭേദമായതോടെ ഇരുവര്‍ക്കും പരിശീലനത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചു. എങ്കിലും ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും കളിക്കാനാകില്ല.

കോവിഡ് പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവായതോടെ ഇരുവരും അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ ലഘുവായ പരിശീലനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. ബിസിസിഐ മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലായിരുന്നു പരിശീലനം.

അതേസമയം രോഗം ബാധിച്ച ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ് ഇപ്പോഴും ഐസൊലേഷനിലാണ്.

