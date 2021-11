ന്യൂഡല്‍ഹി: അവസാന പന്തില്‍ ജയിക്കാന്‍ അഞ്ചു റണ്‍സ് വേണമെന്നിരിക്കേ പന്ത് നിലംതൊടാതെ പറത്തിയ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മികവില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ട് തമിഴ്‌നാട്. കര്‍ണാടകയെ നാലു വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്തായിരുന്നു തമിഴ്‌നാടിന്റെ കിരീട നേട്ടം.

കര്‍ണാടക ഉയര്‍ത്തിയ 152 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മികവില്‍ അവസാന പന്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് മറികടക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാടിന് ജയിക്കാന്‍ 22 പന്തില്‍ നിന്ന് 57 റണ്‍സ് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ക്രീസിലെത്തിയ ഷാരൂഖ് 15 പന്തില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് സിക്‌സും ഒരു ഫോറുമടക്കം 33 റണ്‍സോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു.

പ്രതീക് ജയിന്‍ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറില്‍ തമിഴ്‌നാടിന് ജയിക്കാന്‍ 16 റണ്‍സ് വേണ്ടിയിരുന്നു. ഷാരൂഖും സായ് കിഷോറും ചേര്‍ന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ തമിഴ്‌നാടിന്റെ മൂന്നാം കിരീടമാണിത്.

Shahrukh Khan you beauteeee💛💛💛💛A perfect last ball thriller finish to retain the #SyedMushtaqAliTrophy . Just something with these #yellove jerseys. 1st @ChennaiIPL then, @cricketcomau now, @TNCACricket 💛💛💛 pic.twitter.com/S9vpJ5Uevn