കാൻബറ: ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള സംപ്രേഷണ കരാർ റദ്ദാക്കാനൊരുങ്ങി അവരുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രക്ഷേപകരായ സെവൻ വെസ്റ്റ് മീഡിയ.

450 ദശലക്ഷം യു.എസ് ഡോളറിന്റേതാണ് കരാർ. കരാർ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സെവൻ വെസ്റ്റ് മീഡിയയുടെ നടപടി. ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇവർ കത്തയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷെഡ്യൂളിലെ അവ്യക്തതയാണ് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള ഗഡുവായ 25 ദശലക്ഷം ഡോളർ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് നൽകാനിരിക്കെയാണ് സെവൻ വെസ്റ്റ് മീഡിയയുടെ പുതിയ നടപടി.

കോവിഡ്-19 രോഗവ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കാനിരുന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ഐ.സി.സി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഇതടക്കമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ പലതും നീട്ടിവെച്ചതും റദ്ദാക്കിയതും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ബിഗ് ബാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലീഗുകളിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ ടീമുകളിലെ താരങ്ങളടക്കമുള്ളവരുടെ അഭാവമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും സെവൻ വെസ്റ്റ് മീഡിയയുടെ പിൻമാറ്റത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്.

