ബെംഗളൂരു: രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ വിദര്‍ഭ-സൗരാഷ്ട്ര ഫൈനല്‍. ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ കര്‍ണാടകയെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് സൗരാഷ്ട്ര ഫൈനല്‍ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. അഞ്ചു വിക്കറ്റിനായിരുന്നു വിജയം. 279 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ സൗരാഷ്ട്ര അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില്‍ മൂന്നുവിക്കറ്റിന് 23 എന്ന നിലയില്‍ തകര്‍ന്ന സൗരാഷ്ട്രയെ പുറത്താകാതെ 131 റണ്‍സ് നേടിയ ചേതേശ്വര്‍ പൂജാരയും സെഞ്ചുറിയടിച്ച ഷെല്‍ഡന്‍ ജാക്ക്‌സണും വിജയതീരത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും നാലാം വിക്കറ്റില്‍ 214 റണ്‍സ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി.

മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് 224 എന്ന നിലയില്‍ അവസാന ദിവസം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സൗരാഷ്ട്രക്ക് വിജയിക്കാന്‍ 55 റണ്‍സ് മതിയായിരുന്നു. രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി സൗരാഷ്ട്ര ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. കര്‍ണാടകയ്ക്കായി അഭിമന്യു മിഥുന്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തു. സ്‌കോര്‍: കര്‍ണാടക 275, 239. സൗരാഷ്ട്ര 236, അഞ്ചിന് 282.

നേരത്തെ കേരളത്തെ ഇന്നിങ്‌സിനും 11 റണ്‍സിനും തോല്‍പ്പിച്ചാണ് വിദര്‍ഭ ഫൈനലിലെത്തിയത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരാണ് വിദര്‍ഭ.

Content Highlights: Saurashtra beat Karnataka by 5 wickets to move into finals