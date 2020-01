പുണെ: വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു വി സാംസണ്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ വീണ്ടും കളിച്ചത്. 2015-ല്‍ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി-20യ്ക്ക് ശേഷം സഞ്ജു ഇന്ത്യന്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ കളിക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരം. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരേ മൂന്നാമനായി ക്രീസിലിറങ്ങി ആദ്യ പന്തില്‍ സിക്‌സ് അടിച്ച് പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയെങ്കിലും രണ്ടാം പന്തില്‍ പുറത്തായി.

ഈ മത്സരത്തില്‍ ഒരു റെക്കോഡും മലയാളി താരം സ്വന്തം പേരിലെഴുതി. പക്ഷേ അത് അത്ര നല്ല റെക്കോഡല്ല. രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ട്വന്റി-20കളില്‍ പരിഗണിക്കാതിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന റെക്കോഡാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലായത്.

2015-ല്‍ നിന്ന് 2019 വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിനിടയില്‍ സഞ്ജുവിന് നഷ്ടമായത് 73 ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങളാണ്. നേരത്ത ഉമേഷ് യാദവിന്റെ പേരിലായിരുന്നു റെക്കോഡ്. രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ 65 ട്വന്റി-20കളിലാണ് ഉമേഷിനെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജോ ഡെന്‍ലിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 79 ട്വന്റി-20കളാണ് ഡെന്‍ലിക്ക് നഷ്ടമായത്. ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് 74 ട്വന്റി-20കളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സഞ്ജു സാംസണ്‍ മൂന്നാമതുമാണ്. ശ്രീലങ്കയുടെ മഹേല ഉദാവതെയും സഞ്ജുവിനൊപ്പമുണ്ട്.

Content Highlights: Sanju Samson included in India XI adds unwanted record to his name