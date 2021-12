സെഞ്ചൂറിയന്‍: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലെ രണ്ടാം ദിന മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. രണ്ടാം ദിനം ഒരു പന്ത് പോലും ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ശക്തമായ മഴയാണ് സെഞ്ചൂറിയനില്‍ പെയ്യുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ തിരിച്ചടി നല്‍കുന്ന കാര്യമാണിത്. ആദ്യ ദിനം ഇന്ത്യ മികച്ച സ്‌കോര്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സെഞ്ചുറി നേടിയ ഓപ്പണര്‍ കെ.എല്‍.രാഹുലിന്റെ മികവില്‍ ഇന്ത്യ ആദ്യ ദിനം മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 272 റണ്‍സെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

